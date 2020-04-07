В США выросли продажи компьютерной техники

Ведущие исследовательские маркетинговые компании IDC и NPD, как и крупнейшие ритейлеры США, фиксируют «беспрецедентный» рост продаж компьютерной техники и аксессуаров. Об этом сообщают специалисты Yahoo! News.

По данным, полученным от продавцов и маркетологов, с начала марта резко выросли продажи таких терявших популярность товаров, как ноутбуки (рост составил 40%), клавиатуры (рост составил 64%), а рост на некоторые виды товаров и вовсе оказался ажиотажным. Так, рост продаж мониторов составил 138%, аудиогарнитур — 134%, веб-камер — 179%. («Коммермант»)