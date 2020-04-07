В США выросли продажи компьютерной техники

Ведущие исследовательские маркетинговые компании IDC и NPD, как и крупнейшие ритейлеры США, фиксируют «беспрецедентный» рост продаж компьютерной техники и аксессуаров. Об этом сообщают специалисты Yahoo! News.

По данным, полученным от продавцов и маркетологов, с начала марта резко выросли продажи таких терявших популярность товаров, как ноутбуки (рост составил 40%), клавиатуры (рост составил 64%), а рост на некоторые виды товаров и вовсе оказался ажиотажным. Так, рост продаж мониторов составил 138%, аудиогарнитур — 134%, веб-камер — 179%. («Коммермант»)

| 2020-04-07T00:45:40+00:00 7 апреля 2020, 04:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss