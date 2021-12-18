Житель Флориды Роберт Палмер, совершивший нападение на полицейских, используя деревянную доску и огнетушитель, во время штурма Капитолия 6 января, был приговорен к пяти годам и трем месяцам тюрьмы, сообщает Голос Америки.

Приговор, оглашенный в пятницу, стал самым суровым среди вынесенных участникам штурма Капитолия 6 января нынешнего года. Максимальное наказание по предъявленным Палмеру обвинениям составляло до 20 лет тюрьмы, а также штраф в размере до 250 тыс. долларов.

«Ваша честь, мне действительно очень стыдно за то, что я сделал», – сказал 54-летний Палмер сквозь слезы, обращаясь к судье.

Сторона обвинения утверждает, что Палмер бросил деревянную доску в полицейских, когда те охраняли западный вход в здание Кнгресса, а позже распылил на них огнетушитель. Когда же баллон опустел, он бросил огнетушитель в стражей правопорядка.

Роберт Палмер – один из более чем 700 человек, которым предъявлены обвинения в связи с беспорядками 6 января.

В ходе штурма, десятки полицейских были избиты и получили ранения. Беспорядки в тот день стали причиной смерти пяти человек. Ущерб, нанесенный Капитолию, оценен в 1,5 миллиона долларов.

Ранее в письме, написанном в адрес судьи, Палмер написал, что чувствует себя преданным Трампом и его союзниками, «накрученными» теориями заговора.