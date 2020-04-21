В США уверены, что победят Китай в гонке за вакциной от коронавируса

Советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Китай, возможно, скрывает данные о первых заражениях коронавирусом, потому что хочет победить в коммерческой гонке по созданию вакцины, сообщает Голос Америки.

«Одна из причин, по которой они не впустили нас и не предоставили данные об этом вирусе раньше, возможно, заключается в том, что они гонятся за вакциной и думают, что это просто конкурентная бизнес-гонка, что это деловое предложение, чтобы они могли продавать вакцины по всему миру», – заявил Наварро Fox Business Network.

«Но мы победим их. Победим благодаря лидерству президента Трампа. Победим, потому что министерство здравоохранения и социальных услуг уже устроило гонки с участием пяти компаний», – добавил советник Белого дома.

| 2020-04-21T13:29:00+00:00 21 апреля 2020, 15:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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