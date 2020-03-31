В США разрешили лечить COVID-19 с помощью противомалярийных препаратов

«Эти лекарства будут распределяться из Национального стратегического запаса по штатам, чтобы врачи могли назначать их подросткам и взрослым пациентам, госпитализированным с COVID-19 в зависимости от обстоятельств, когда клиническое исследование недоступно или невозможно», — говорится в сообщении FDA.