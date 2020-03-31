В США разрешили лечить COVID-19 с помощью противомалярийных препаратов

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на применение противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ведомства.
«Эти лекарства будут распределяться из Национального стратегического запаса по штатам, чтобы врачи могли назначать их подросткам и взрослым пациентам, госпитализированным с COVID-19 в зависимости от обстоятельств, когда клиническое исследование недоступно или невозможно», — говорится в сообщении FDA.
Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) уже сообщило, что приняло 30 миллионов доз препарата гидроксихлорохин сульфат от компании Sandoz и миллион доз хлорохинфосфата от Bayer Pharmaceuticals для использования при лечении пациентов, госпитализированных с COVID-19, или для клинических испытаниях.(РИА Новости)