В США полиция нашла тело внучки Роберта Кеннеди

Полиция Мэриленда обнаружила тело Мейв Кеннеди Таунсенд-Маккин – внучки Роберта Кеннеди, брата президента США Джона Кеннеди, которая считалась пропавшей без вести, после того как ее каноэ исчезло в неспокойных водах Чесапикского залива 2 апреля, сообщает Голос Америки.

После многодневных поисков с использование авиации и подводных гидролокаторов, полиция и члены организации водолазов и спасателей округа Чарльз обнаружили тело Таунсенд-Маккин на глубине около 8 метров в 4 километрах от дома ее матери. Об этом сообщила полиция по охране природных ресурсов Мэриленда.