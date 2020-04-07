В США полиция нашла тело внучки Роберта Кеннеди

Полиция Мэриленда обнаружила тело Мейв Кеннеди Таунсенд-Маккин – внучки Роберта Кеннеди, брата президента США Джона Кеннеди, которая считалась пропавшей без вести, после того как ее каноэ исчезло в неспокойных водах Чесапикского залива 2 апреля, сообщает Голос Америки.

После многодневных поисков с использование авиации и подводных гидролокаторов, полиция и члены организации водолазов и спасателей округа Чарльз обнаружили тело Таунсенд-Маккин на глубине около 8 метров в 4 километрах от дома ее матери. Об этом сообщила полиция по охране природных ресурсов Мэриленда.

| 2020-04-07T18:29:36+00:00 7 апреля 2020, 20:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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