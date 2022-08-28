Два американских военных корабля в воскресенье совершили проход через Тайваньский пролив. Это официально подтвердила пресс-служба седьмого флота США.

«Ракетные крейсеры типа «Тикондерога» Antietam и Chancellorsville 28 августа по местному времени совершают рутинный транзит через Тайваньский пролив», — отмечается в распространенном заявлении. Подчеркивается, что корабли прошли через коридор, который относится к международным водам в соответствии с международным правом.

Это «демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», заявила пресс-служба. «Американские военные летают, плавают и действуют везде, где это разрешено международным правом», — указывает седьмой флот США.

Информацию о проходе американских кораблей также подтвердило и оборонное ведомство Тайваня. Оно уточнило, что крейсеры проследовали в южном направлении. По его данным, обстановка в регионе оставалось «нормальной».

Подобные маневры в проливе проводятся впервые со времени состоявшегося 2-3 августа визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй, который вызвал обострение в отношениях Вашингтона и Пекина.

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая в этой связи заявила, что вооруженные силы КНР сохраняют повышенную боевую готовность и «готовы в любой момент сорвать любую провокацию».