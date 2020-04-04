В США пациентам без страховки лечение от коронавируса обойдется в $73 тыс.

Лечение коронавирусной инфекции может обойтись американцам в десятки тысяч долларов, сообщает CNBC со ссылкой на данные независимой организации FAIR Health.

По данным телеканала, пациентам, не имеющим медицинской страховки, придется заплатить от 42 до 74 тысяч долларов. С такой же проблемой могут столкнуться американцы, чья страховая компания посчитает, что оказанная им медицинская помощь не входит в перечень услуг по страховке.

Например, за шесть дней госпитализации незастрахованным больным придется заплатить около 73 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что на территории США от коронавируса cкончались более 7 тысяч человек. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено свыше 273 тысяч заразившихся.