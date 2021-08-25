Американские военные полагают, что террористическая группировка ИГ планирует совершить серию атак и посеять хаос в аэропорту Кабула, откуда ведется эвакуация граждан США и других стран. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

«США полагают, что ИГ, заклятый враг «Талибана», хочет посеять беспорядок в аэропорту, и располагают разведданными, что (группировка) может и планирует совершить серию атак», — заявил источник телеканала.

В публикации отмечается, что в Пентагоне взволнованы возросшим потоком угроз со стороны ИГ совершить нападение в толпе людей, ожидающих эвакуации в аэропорту Кабула.

Отмечается, что обеспокоенность в Пентагоне еще больше усилилась на фоне информации о том, что из двух тюрем неподалеку от Кабула сбежали более 100 заключенных, лояльных местному филиалу ИГ.