США вышли на первое место в мире по случаям COVID-19

США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям коронавируса, их более 83,3 тыс.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает издание New York Times.

Число больных в США больше, чем в Китае, Италии или любой другой стране. Зафиксированы свыше 1 тыс. летальных исходов. При этом число случаев в США стремительно растет, быстрее, чем в Италии, в то время как в Китае число новых случаев исчисляется не тысячами, как в США, а лишь десятками в день.

Комментируя новость о выходе США на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом, Дональд Трамп заявил, что причина этого — в проведении массового тестирования. «Думаю, надо отдать должное нашему тестированию», — сказал президент журналистам в пятницу.