В Лос-Анджелесе (США) обстреляли автомобиль актрисы Дениз Ричардс, передает TMZ.

14 ноября супруг Аарон вез актрису на съемки в студию. При попытке найти место на парковке Аарон вступил в конфликт с другим водителем, который ехал позади, торопил супругов, а обогнав их, выстрелил по их машине.

Актриса и ее муж не пострадали, однако Ричардс сильно испугалась и плакала. Один из работников съемочной площадки, увидев пулевое отверстие на капоте, позвонил 911.

Несмотря на стресс, Ричардс отработала 12-часовой рабочий день, муж оставался с ней рядом. После съемок супругов сопроводил домой полицейский.

Дениз Ричардс известен по роли девушки-пилота в «Звездном десанте», «девушки Бонда» в фильма «И целого мира мало».