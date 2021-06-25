Китай аннулировал поставку вакцин Украине из-за того, что та проголосовала в ООН за резолюцию по Синьцзяну. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе онлайн-конференции Американского совета по Германии, сообщает ТАСС.

«Украина стала жертвой Китая, когда проголосовала в Совете ООН по правам человека за резолюцию по Синьцзяну. Доставка 500 тыс. вакцин от коронавируса из Китая была отменена», — сказала Нуланд.

В ходе выступления она также отметила, что США будут быстро отвечать на попытки обострить ситуацию вокруг Украины, однако Киев должен провести реформы.

Ранее более 40 государств потребовали, чтобы Китай открыл представителям ООН доступ в Синцзян-Уйгурский автономный район для проведения независимого расследования. Правозащитники считают, что местное мусульманское население, представленное уйгурами, систематически подвергается дискриминации, а также массовым внесудебным заключениям в тюрьму.