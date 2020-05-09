В США назвали одно из условий для продления СНВ

Спецпосланник президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал одно из условий для продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), передает RT.

По его словам, для продления соглашения Россия «должна привести на переговоры и Китай».

«Одна из основных проблем с договором о СНВ — среди многих других его недостатков — это то, что в нем не участвуют китайцы», — заявил Биллингсли в ходе беседы с журналистами.

При этом ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что подключить КНР к действующему договору практически невозможно. В данном случае было бы необходимо разработать совершенно новый документ, что потребовало бы очень много времени.

Ранее Госдепартамент США передал в Конгресс доклад, в котором отмечается, что Россия могла проводить эксперименты с ядерным оружием. Рябков, в свою очередь, опроверг эти заявления (aif.ru)