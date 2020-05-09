В США назвали одно из условий для продления СНВ

Спецпосланник президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал одно из условий для продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), передает RT.

По его словам, для продления соглашения Россия «должна привести на переговоры и Китай».

«Одна из основных проблем с договором о СНВ — среди многих других его недостатков — это то, что в нем не участвуют китайцы», — заявил Биллингсли в ходе беседы с журналистами.

Ранее Госдепартамент США передал в Конгресс доклад, в котором отмечается, что Россия могла проводить эксперименты с ядерным оружием. Рябков, в свою очередь, опроверг эти заявления (aif.ru)

| 2020-05-09T09:55:16+00:00 9 мая 2020, 10:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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