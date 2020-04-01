В США нашли 600-метровый тоннель на границе с Мексикой

Правоохранительные органы США обнаружили 600-метровый тоннель контрабандистов, ведущий от границы с Мексикой в город Сан-Диего, и изъяли наркотики на сумму почти 30 миллионов долларов, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте иммиграционной и таможенной полиции США.

Находка была сделана 19 марта в результате совместной операции мексиканских и американских служб. Входы в тоннель находились на территории двух складов, один из которых расположен в американском Сан-Диего, другой — в мексиканском городе Тихуана. По оценкам экспертов, тоннель использовался в течение нескольких месяцев и был хорошо оснащен. Некоторые части стен были укреплены, также внутри использовалась система вентиляции, освещения, проложены рельсы.

Как сообщается в пресс-релизе, в тоннеле сотрудники правоохранительных органов обнаружили почти 590 килограммов кокаина, 39 килограммов метамфетамина, почти 8 килограммов героина, более 1,3 тонны марихуаны и почти килограмм фентанила.

«Первый случай в истории Сан-Диего, когда в тоннеле были обнаружены пять различных видов наркотиков. Общая сумма изъятых наркотиков оценивается в 29,6 миллиона долларов», — говорится в сообщении.

Об арестах пока не сообщается.(РИА Новости)