Американские пивовары сварили пиво на основе воды, переработанной из душевых и прачечных, чтобы призвать население к повторному использованию воды в связи с экстремальной засухой. Об этом пишет британская газета The Guardian.

В статье говорится, что в жилом многоэтажном доме в Сан-Франциско разместили оборудование для сбора, очистки и повторного использования воды для бытовых нужд. Потом эту жидкость переработали и создали на ее основе пиво под названием Epic OneWater Brew. Пока что напиток носит демонстрационный характер, но планируется выпуск для массовой продажи.

«Я попробовал четыре упаковки OneWater Brew. Оно было приятным, свежим и пригодным для питья. Не было заметно, что это из душа или прачечной», — указывается в материале.

По словам создателей напитка, приготовление пива из сточных вод оказалось простой задачей с технической точки зрения. (Газета.Ру)