«Официальные лица США и их коллеги в ЕС продолжают взвешивать варианты, включая санкции, направленные на отключение от сети (SWIFT) отдельных банков и юридических лиц, а не всей российской экономики…. Один из чиновников администрации заявил, что дополнительные санкции, скорее всего, последуют, если Киев, осажденная украинская столица, падет. Но было неясно, будут ли они включать в себя отключение России от SWIFT или это может произойти раньше», — говорится в сообщении телеканала.