В штате Вашингтон 2,5 тысячи человек вышли на митинг против карантина

Митинг, пишет газета, стал нарушением распоряжения губернатора штата Джея Инзли и предписаний медицинских специалистов. В частности, митингующие нарушили запрет на собрания от 50 и более человек. Также многие не соблюдали дистанцию и были без медицинских масок. Губернатор высказался против митинга.