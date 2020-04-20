В штате Вашингтон 2,5 тысячи человек вышли на митинг против карантина

От 2 до 2,5 тысяч человек вышли на митинг к Капитолию в столице штата Вашингтон Олимпии, требуя отменить распоряжение о необходимости оставаться дома на фоне распространение коронавируса, пишет Seattle Times.
Газета отмечает, что ограничения действуют до четвертого мая, хотя их можно продлить. В штате выявлено чуть менее 12 тысяч заразившихся вирусом.
Организовали митинг законодатели-республиканцы. Член Республиканской партии Роберт Сазерлэнд призвал собравшихся «начать восстание», если власти попытаются запретить любительскую рыбалку.
«Я поддерживаю свободу слова. Но подсчет толпы или речи не определят наш курс. Дело не в политике. Речь может идти только о том, чтобы делать все лучшее для охраны здоровья жителей Вашингтона», — заявил Инзли.
Полиция сообщила, что в целом митинг прошел мирно, никого не задержали.
По данным университета Джонса Хопкинса, общее число смертей в США превысило 40,6 тысячи, коронавирусом за все время заразились более 759 тысяч человек. Выздоровели более 70 тысяч. (РИА Новости)