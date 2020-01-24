В штаб-квартире ЮНЕСКО откроется выставка азербайджанских ковров

29 января в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО откроется выставка под названием «Новые открытия: новые мотивы в азербайджанском ковроткачестве».

Как сообщает Trend выставка будет организована Фондом Гейдара Алиева, посольством Азербайджанской Республики во Франции и постоянным представительством нашей страны в ЮНЕСКО.

Напомним, что эта выставка впервые была представлена в 2019 году в рамках Дней культуры Азербайджана во французском городе Канны.

В рамках проекта, осуществляемого с целью создания в азербайджанском ковроткачестве новой группы «Шекинские ковры», на основе эскизов художника-ковродела, народного художника Эльдара Микаилзаде в течение двух лет были сотканы различные ковры. В этих коврах были использованы орнаменты Шекинского ханского дворца и дома Шекихановых, а также шекинские мотивы.

Выставка будет действовать в штаб-квартире ЮНЕСКО до 4 февраля.

| 2020-01-24T17:00:49+00:00 24 января 2020, 20:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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