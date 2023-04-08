Новая партия секретных документов США по Украине появилась в Сети.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета The New York Times.

По ее сведениям, помимо этого, в социальных сетях, в том числе в Twitter, также появились американские секретные документы по Ближнему Востоку и Китаю. Всего, указывает издание, в Сети оказалось более 100 документов. На некоторых из бумаг стоит маркировка о том, что их содержание не должно стать известным представителям какой-либо другой страны.

По мнению аналитиков, сообщает The New York Times, масштаб утечки, а также характер информации, содержащейся в новых материалах, может нанести большой ущерб властям. Один из представителей разведсообщества охарактеризовал утечку как «кошмар для «Пяти глаз» (разведывательного альянса, в который входят США, Австралия, Канада и Новая Зеландия — прим. ТАСС)». Один из документов, как отмечает издание, является картой с расстановкой сил вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут). Другие секретные материалы, указывает газета, касаются Китая и Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, а также борьбы с терроризмом.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя сообщения об утечке документов, заявила журналистам: «Мы осведомлены о сообщениях относительно публикаций в социальных сетях, Министерство [обороны США] разбирается в этом вопросе».