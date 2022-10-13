Интервью # с генеральным секретарем Рады азербайджанцев Украины Джейхуном Мамедовым:

— Как функционирует Рада азербайджанцев Украины (РАУ) в условиях войны?

— Как и все жители Украины, мы 24 февраля текущего года оказались лицом к лицу с невиданными многими нами ранее ужасами войны. Некоторые были в смятении и панике от ракетных обстрелов мирных городов, их тревожили мысли о безопасности их семей. С первых минут я связался с сопредседателем Рады азербайджанцев Украины Олегом Крапивиным, чтобы согласовать наши дальнейшие действия. Мы также проконсультировались с Госкомитетом Азербайджана по работе с диаспорой и посольством Азербайджана в Киеве.

Мы срочно на базе РАУ создали круглосуточную горячую линию для соотечественников. По мере поступления звонков мы решали их проблемы. В первые дни войны на горячую линию поступило около 800-1000 звонков. В первую очередь мы составили план эвакуации. Воздушное пространство Украины было закрыто. Автозаправки работали с перебоями, что создавало проблемы для личного транспорта. Железнодорожные составы шли полными в сторону Польши. Нам выделили один железнодорожный состав для эвакуации граждан Азербайджана, в первую очередь женщин и детей. Нам удалось осуществить их эвакуацию в Молдову.

Люди не могли даже добираться самостоятельно до железнодорожного вокзала из-за завалов, образовавшихся на улицах в результате обстрелов. Приходилось добираться до места их нахождения, чтобы их забрать. Не говоря уже об их приезде в Киев из других городов. Самая большая нагрузка выпала на львовское отделение РАУ. В Львове наших соотечественников встречали и сопровождали до польской границы. Львовское отделение обеспечивало продовольствием, жильем и другим необходимым наших соотечественников. Активность проявили и другие отделения РАУ, расположенные в восточных областях Украины.

Нам также удалось договорится, чтобы турецкая транспортная компания выделила автобус для отправки наших соотечественников в Стамбул. Постепенно паника и растерянность, связанные с началом войны, проходили, и мы смогли наладить поэтапную эвакуацию наших соотечественников. Этот процесс продолжается и по сей день.

РАУ продолжает работать в прежнем режиме. Мы с нетерпением ждем победы украинской армии и окончания войны. Впереди у нас много работы по восстановлению страны.

— Как в Украине оценивают гуманитарную помощь, оказываемую со стороны Азербайджана?

— Однозначно могу сказать вам, что Украина благодарна всем странам, оказывающим в эти трудные дни гуманитарную помощь. Как известно, компания SOCAR Energy Ukraine приняла решение бесплатно предоставлять топливо для автомобилей скорой помощи и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Это произошло в тот момент, когда еще не поступала помощь Украине из Запада. Азербайджан стал одной из первых стран, протянувших руку помощи Украине.

В первые дни войны не работали магазины и аптеки. Оставшемуся в городах населению раздавали продукты питания, воду и медикаменты. Соответственно, гуманитарная помощь Азербайджана была необходима населению Украины. К слову, на прошлой неделе центральный офис РАУ посетила депутат Верховной Рады Юлия Гришина. В ходе встречи она поблагодарила народ Азербайджана за оказываемую гуманитарную помощь.

Помимо этого, в центральном офисе РАУ был создан центр распределения гуманитарной помощи для нужд наших соотечественников. В первую очередь это были детское питание и одежда. Это мы распределяли не только среди наших соотечественников. Любой нуждающийся и сейчас может обратиться к нам за помощью. РАУ также периодически осуществляет гуманитарную помощь жителям пострадавших населенных пунктов. К примеру, на днях РАУ при поддержке Олега Крапивина отправила гуманитарную помощь в город Изюм.

Украинцы высоко ценят помощь Азербайджана в эти трудные для их страны времена. Именно в эти моменты и проверяется прочность дружеских связей наших стран. Считаю, что мы достойно прошли эти испытания.

— Помогает ли РАУ семьям азербайджанцев, которые сражаются на фронте?

— На сегодняшний день в рядах Вооруженных сил Украины находятся около 500 этнических азербайджанцев. Они являются гражданами Украины, многие из них родились на украинской земле. РАУ оказывает не только моральную, но и материальную поддержку их семьям. Около двадцати азербайджанцев пали смертью храбрых.

Кроме того, РАУ оказывает финансовую помощь украинской армии. На собранные средства приобретаются медикаменты, бронежилеты, тепловизоры, одежда и обувь для наших защитников. Мы вместе куем нашу победу и приближаем долгожданный день победы. Мы верим, что этот день недалек.

— В ходе военной эскалации на армяно-азербайджанской границе в сентябре украинские СМИ заняли проармянскую позицию. Как вы прокомментируете этот факт?

— Этот факт меня очень обеспокоил. Ко мне поступило множество звонков от моих соотечественников из разных уголков Украины, а также из Азербайджана. Я бы не сказал, что украинские СМИ заняли проармянскую позицию. Как известно, на официальном уровне власти Украины всецело поддерживают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Многие украинские общественные и политические деятели выразили поддержку Азербайджану в ответ на публикации СМИ. Центральный офис РАУ посетили многие депутаты Верховной Рады, которые выразили нам свою поддержку. Все они отмечали, что Азербайджан стремится к признанию своей территориальной целостности со стороны Армении, а не посягает на армянские земли.

Естественно, в Украине наличествуют силы, не заинтересованные в углублении украинско-азербайджанских связей. Они стараются внести раскол между нашими странами. Я бы не сказал, что все украинские СМИ выступают против Азербайджана. В украинских СМИ у меня выходят многочисленные статьи. Член правления РАУ Хикмет Джавад также очень активно публикует свои статьи в украинских СМИ.

Хочу подчеркнуть, что друзья Азербайджана находятся с нами и наша дружба очень крепка. Наши страны являются стратегическими партнерами, и азербайджанская диаспора будет прилагать все усилия для углубления нашей дружбы. Украинцы горды азербайджанцами, которые сражались и сражаются за нашу общую страну. Победа в 44-дневной войне воодушевила украинцев и все азербайджанцы, проживающие в Украине, с нетерпением ждут восстановления территориальной целостности украинского государства.