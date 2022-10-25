3 ноября в г. Москве, на филологическом факультете Российского университета дружбы народов (РУДН) состоится открытие аудитории азербайджанской литературы имени поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Организатором мероприятия является региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области (РНКАМО).

Цель и назначение аудитории – представить азербайджанскую литературу с VII по XXI века, а также показать обширные азербайджанско-русские литературные связи как залог дружбы народов и отразить проявления азербайджанской литературы в мировой культуре.

Автором идеи открытия аудитории азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви выступил доцент филологического факультета РУДН, кандидат филологических наук Анар Гасанов, инициатива которого была поддержана деканом филологического факультета, доктором филологических наук, профессором Виктором Барабашем. Проект был разработан членом-корреспондентом Российской Академии Естественных Наук, членом Ассамблеи народов Евразии Низами Алиевым совместно с доцентом Анаром Гасановым и председателем РНКАМО Эльшаном Ибрагимовым.

На открытие аудитории приглашены представители соответствующих органов государственной власти России и Азербайджана, научно-педагогического сообщества и выпускников РУДН, некоммерческих организаций России, азербайджанской диаспоры, СМИ.