В плен к боевикам т.н. «ДНР» попал гражданин Британии Джон Хардинг. Он с 2018 году был парамедиком в рядах полка «Азов».

Об этом стало известно из видео оккупантов, сообщает BBC.

Хардинг, которому за 50 лет, в «интервью» оккупантам обратился к премьеру Британии с просьбой о помощи. Медик заявил, что ему грозит смертная казнь.

Его семья и друзья подтвердили изданию, что на видео действительно Хардинг. С ними держат связь представители МИД Британии.

Хардинг, вероятно, попал в плен в мае вместе с другими бойцами «Азова». В предыдущем интервью BBC перед полномасштабной войной он рассказывал, что решил предложить свой опыт военного медика и таким образом поддержать украинцев в их борьбе.