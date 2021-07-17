Грузовые поезда столкнулись в Приамурье, два человека из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

«По информации следствия, 17 июля 2021 года в Амурской области на 51 км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак — Эльга на путях необщего пользования произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов. В результате двое человек из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, произошел сход 96 вагонов, к месту следует восстановительный поезд. По информации, пассажирское сообщение в месте столкновения поездов не осуществляется, задержки в движении нет.