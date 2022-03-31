Россия начала аккредитацию дипломатов правительства Афганистана, после того как власть в центральноазиатской стране перешла под контроль радикального исламистского движения «Талибан». Первый афганский дипломат прибыл в РФ в феврале и уже получил аккредитацию в министерстве иностранных дел России, сообщил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в четверг, 31 марта.

По мнению Лаврова, администрации талибов «удается справляться с удержанием государства на плаву». Главной проблемой для признания правительства талибов является «его недостаточная репрезентативность», — считает глава МИД России.

Между тем участники проходящей в Китае встречи стран — соседей Афганистана (в которой принимает участие и не граничащая с Афганистаном Россия) в совместном заявлении призвали талибов уважать права женщин, детей и этнических меньшинств, а также принять «более заметные меры» с целью отмежеваться от террористических сил. (DW)