На базе Института Китая и современной Азии РАН создана первая в России лаборатория по изучению идей председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом говорится в сообщении на сайте института.

Исследования будут касаться идей Си Цзиньпина в сферах экономики, внешней и внутренней политики, а также социальной политики, культуры, искусства и экологии.

В состав лаборатории вошли исследователи из различных ведущих российских институтов. Лаборатория установит контакты с китайскими научными центрами, а также будет проводить совместные конференции и круглые столы.

В 2025 году лаборатория издаст «большую научную монографию», которая познакомит россиян с идеями Си Цзиньпина и их значением для развития Китая.