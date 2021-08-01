Добыча редких животных, занесенных в Красную книгу РФ, допускается в исключительных случаях, в частности для осуществления их мониторинга и регулирования численности, охраны здоровья населения или устранения угрозы для жизни человека. Это следует из поправок в федеральные законы «О животном мире» и «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступивших в силу в воскресенье, 1 августа.

Добыча редких животных теперь допускается в России также с целью предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных и обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации, говорится далее в документе. Разрешение на добычу будет выдавать Роспотребнадзор.

При этом в Минприроды РФ пояснили, что охота в перечень исключительных случаев, при которых допустима добыча животных из Красной книги, не входит. «Запрет на хозяйственное использование, включая охоту, на животных, занесенных в Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ, сохраняется», — цитирует министерство информагентство ТАСС.