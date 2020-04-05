В России из-за коронавируса под меднаблюдением остаются почти 200 тыс. человек

В России 198 124 человек в России находится под медицинским наблюдением из-за коронавируса. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает Роспотребнадзор.

«В период с 31.12.2019 по состоянию на 04.04.2020 досмотрено 5 067 614 человек, за этот период выявлено 553 человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства», — говорится в отчете.

Всего с начала года под через медицинское наблюдение из-за подозрения на наличие коронавируса или угрозы заражения прошло больше 400 тыс. человек.

На текущий момент для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в регионах России предусмотрено 414 обсерваторов на 28 376 мест. (iz.ru)