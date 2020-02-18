В прошлом году в Азербайджане возросло потребление автобензина

В 2019 году в Азербайджане потреблено 1 378,9 тыс. тонн дизтоплива, 1,360 млн тонн автомобильного бензина.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, потребление дизтоплива увеличилось на 6,1%, автобензина – 4,9%.

За отчетный период потреблено 386,4 тыс. тонн керосина для авиации и прочих целей, 242,3 тыс. тонн нефтяного битума, 233,5 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 171,8 тыс. тонн сжиженного газа, 54,9 тыс. тонн смазочных масел.

Потребление бензина для нефтехимической отрасли возросло на 16%, сжиженного газа – 11,3%, смазочных масел — 13,4%, керосина для авиации и прочих целей сократилось на 2,1%, нефтяного битума – 14,4%.

| 2020-02-18T13:27:08+00:00 18 февраля 2020, 14:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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