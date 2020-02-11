В прошлом году экспорт турецкого оборонпрома в Азербайджан вырос

По итогам 12 месяцев (январь-декабрь) 2019 года экспорт товаров оборонной промышленности из Турции в Азербайджан вырос на 39,85 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 88,675 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

«В декабре 2019 года экспорт товаров оборонной промышленности Турции в Азербайджан также вырос на 103,03 процентов по сравнению с декабрем 2018 года и составил 52,672 миллиона долларов «- сказали в министерстве.

Отметим, что по итогам 2019 года (январь-декабрь) экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 34,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 2,740 миллиарда долларов.

В декабре прошлого года экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 1,9 процента по сравнению с декабрем 2018 года, составив 288,660 миллиона долларов.

| 2020-02-11T14:23:02+00:00 11 февраля 2020, 16:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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