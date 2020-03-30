В Польше продажи туалетной бумаги выросли на 600 процентов

Объем продаж туалетной бумаги вырос в Польше на 600% в первый день карантина, сообщает издание Puls Biznesu.
Как передает корреспондент РИА Новости, после объявления в стране режима эпидемиологической угрозы в магазинах стало не хватать некоторых товаров – мыла, туалетной бумаги, чистящих средств. В настоящее время ажиотаж спал и этих товаров хватает.
«Реакция поляков на пресс-конференцию премьер-министра 11 марта, в ходе которой было объявлено о закрытии школ, была немедленной», — говорится в сообщении.
«Все толпами двинулись к магазинам и, столкнувшись с неопределенностью, начали делать запасы. Уже через час продажи туалетной бумаги достигли дневного объема, а к закрытию — почти 600% ежедневной продажи», — уточняет издание.
По данным платформы M/platform (сервис, предназначенный для малого бизнеса) в течение четырех первых дней после введения превентивных мер и режима эпидемиологической угрозы, малые продуктовые магазины (4634 магазина, выбранные из числа пользователей платформы) наблюдали рост оборотов в среднем на 57% процентов. Пик покупок наблюдался 12 марта – рост на 72%.(РИА Новости)