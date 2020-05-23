В период пандемии состояние богатейших людей мира выросло на $255 млрд

Суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось примерно на 255 млрд долларов США за последние два месяца, несмотря на пандемию коронавируса нового типа.

Nакие оценки опубликовал журнал Forbes.

Издание отмечает, что наиболее успешным в финансовом отношении отчетный период был для Марка Цукерберга. Его состояние выросло на 31 млрд. долларов США, до 86,5 млрд. долларов США. Главной причиной этого является значительное повышение курса акций возглавляемой им компании Facebook. Цукерберг поднялся на четвертое место в составленном Forbes списке богатейших людей мира. В апреле он занимал седьмую позицию.

Глава корпорации Amazon Джефф Безос заработал за последние два месяца 29,9 млрд. долларов США, благодаря росту стоимости акций. Его суммарное состояние увеличилось до 146,9 млрд. долларов США. Он по-прежнему является самым богатым человеком мира.

Состояние Билла Гейтса, который является одним из основателей корпорации Microsoft, выросло на 11,9 млрд. долларов США, до 106,5 млрд. Суммарная стоимость активов генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно увеличилась на 12,8 млрд, до 94,1 млрд. долларов США, а главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета — на 6 млрд, до 69,2 млрд. долларов США.

Кроме того, состояние одного из основателей корпорации Oracle Ларри Эллисона выросло на 10,4 млрд, до 66,4 млрд. долларов США, бывшего руководителя Microsoft Стива Балмера — на 14 млрд, до 65,4 млрд. долларов США, а одного из основателей компании Google Ларри Пейджа — на 14,2 млрд. долларов США, до 63,6 млрд. Суммарная стоимость активов другого основателя Google Сергея Брина увеличилась на 13,7 млрд, до 61,3 млрд. долларов США, а владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги — на 5,2 млрд, до 60,5 млрд. долларов США.