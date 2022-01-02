Телеканал RT сообщил, что ознакомился с перепиской членов Палаты лордов Великобритании Зака Голдсмита и Майкла Анкрама, где первый заявил о «суровых последствиях» в случае «вторжения» России в Украину.

«Мы пристально следим за ситуацией и дали России ясно понять, что любое военное вторжение в Украину будет стратегической ошибкой и приведет к суровым экономическим и дипломатическим последствиям», — отметил Голдсмит, отвечая на вопрос Анкрама о реакции Великобритании и НАТО на подобное развитие событий.