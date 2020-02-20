В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина

Национальная воздушно-морская служба Панамы Senan сообщила о задержании в пятницу кустарного погружного судна с экипажем из четырех колумбийцев, которое перевозило пять тонн наркотиков.

«Senan изъяла более пяти тонн наркотиков на погружном судне к северо-востоку от Бокас-дель-Торо. По делу задержаны четыре гражданина Колумбии», — сообщает служба в Twitter и публикует видеозапись. Согласно другому сообщению Senan, операции патрулирования и контроля морского траффика в водах Панамы проходят в координации с вооруженными силами Колумбии.

Пользователи соцсетей в комментариях к постам воздушно-морской службы отмечают, что это крупнейшее судно такого рода, задержанное с рекордным грузом нелегальных веществ.

Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом «Андском наркотреугольнике», в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии.(РИА Новости)