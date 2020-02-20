В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина

Национальная воздушно-морская служба Панамы Senan сообщила о задержании в пятницу кустарного погружного судна с экипажем из четырех колумбийцев, которое перевозило пять тонн наркотиков.
«Senan изъяла более пяти тонн наркотиков на погружном судне к северо-востоку от Бокас-дель-Торо. По делу задержаны четыре гражданина Колумбии», — сообщает служба в Twitter и публикует видеозапись.
Согласно другому сообщению Senan, операции патрулирования и контроля морского траффика в водах Панамы проходят в координации с вооруженными силами Колумбии.
Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом «Андском наркотреугольнике», в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии.(РИА Новости)
| 2020-02-20T10:38:14+00:00 20 февраля 2020, 12:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss