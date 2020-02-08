В ООН назвали число террористов в Сирии и Ираке

В Сирии и Ираке находятся 20-27 тысяч террористов. Как передает КоммерсантЪ, об этом заявил заместитель генсека ООН, руководитель контртеррористического управления организации Владимир Воронков во время выступления в Совбезе.

По его словам, «Исламское государство» (ИГ) все еще остается ядром транснациональной террористической угрозы.

«Мы должны оставаться бдительными и быть едиными в борьбе с этим злом. ИГ продолжало свои попытки возродиться и восстановить свой потенциал… Региональные ячейки придерживаются стратегии закрепления в зонах конфликтов, используя местные проблемы», — сказал В.Воронков.

По его мнению, они продолжат представлять угрозу и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе.