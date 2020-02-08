В ООН назвали число террористов в Сирии и Ираке

В Сирии и Ираке находятся 20-27 тысяч террористов. Как передает КоммерсантЪ, об этом заявил заместитель генсека ООН, руководитель контртеррористического управления организации Владимир Воронков во время выступления в Совбезе.

По его словам, «Исламское государство» (ИГ) все еще остается ядром транснациональной террористической угрозы.

«Мы должны оставаться бдительными и быть едиными в борьбе с этим злом. ИГ продолжало свои попытки возродиться и восстановить свой потенциал… Региональные ячейки придерживаются стратегии закрепления в зонах конфликтов, используя местные проблемы», — сказал В.Воронков.

По его мнению, они продолжат представлять угрозу и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе.

| 2020-02-08T11:42:45+00:00 8 февраля 2020, 12:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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