В Нью-Йорк прибыл плавучий госпиталь ВМС США

Плавучий госпиталь Comfort ВМС США в понедельник утром прибыл в Нью-Йоркскую гавань, принеся надежду и облегчение 8,6 миллиона жителей города, который стал эпицентром пандемии коронавируса в США, сообщает Голос Америки.

Корабль насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. Медперсонал будет заниматься пациентами, которые больны не коронавирусом, чтобы снять часть нагрузки с больниц, сосредоточенных на борьбе с пандемией.

«Присутствие вооруженных сил США здесь внушает мне чувство, что все будет в порядке, – сказал журналистам мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. – Этот корабль производит очень сильное впечатление. Он стоит в нашей гавани, как маяк надежды».

| 2020-03-31T01:11:43+00:00 31 марта 2020, 07:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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