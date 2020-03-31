В Нью-Йорк прибыл плавучий госпиталь ВМС США

Плавучий госпиталь Comfort ВМС США в понедельник утром прибыл в Нью-Йоркскую гавань, принеся надежду и облегчение 8,6 миллиона жителей города, который стал эпицентром пандемии коронавируса в США, сообщает Голос Америки.

Корабль насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. Медперсонал будет заниматься пациентами, которые больны не коронавирусом, чтобы снять часть нагрузки с больниц, сосредоточенных на борьбе с пандемией.

«Присутствие вооруженных сил США здесь внушает мне чувство, что все будет в порядке, – сказал журналистам мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. – Этот корабль производит очень сильное впечатление. Он стоит в нашей гавани, как маяк надежды».