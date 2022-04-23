Более 100 человек погибли в Нигерии при взрыве на подпольной базе по торговле похищенной нефтью. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на уполномоченного по нефтяным ресурсам штата Риверс Гудлага Опиу.

«Возгорание произошло на незаконной бункеровочной базе, — заявил он. — Более 100 человек обгорели до неузнаваемости». По имеющимся данным, взрыв и последующий пожар произошли вечером 22 апреля.

В марте глава нигерийской Комиссии по регулированию добычи нефти Гбенга Комолафе заявил, что за год в стране похищают нефть и нефтепродукты на сумму более 3 млрд долларов. Украденное с месторождений и из нефтепроводов Нигерии сырье перерабатывается в топливо на подпольных кустарных производствах, расположенных на юге страны. Затем продукты перегонки продаются на черных рынках как в Нигерии, так и в соседних странах. В теневом нефтяном секторе, по признанию служб безопасности, действуют сотни подпольных синдикатов и групп.

Нигерия является крупнейшим производителем нефти среди стран Африки, расположенных южнее Сахары.