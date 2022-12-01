В МИД Армении прокомментировали заявление пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына о том, что в начале ноября на границе состоялась встреча армянской и турецкой технических делегаций.

Пресс-секретарь МИД Ваан Унанян в разговоре с «Арменпресс» напомнил, что вице-спикер НС РА Рубен Рубинян опубликовал информацию об этой встрече еще в начале ноября.

Он также сообщил, что во встрече с армянской стороной были задействованы ведомства, имеющие отношения к реализации договоренностей, достигнутых 1 июля спецпредставителями по урегулированию отношений Армения-Турция.

«В ходе встречи были обсуждены технические вопросы, связанные с реализацией достигнутых договоренностей. Обсуждения будут продолжены», — сказал Унанян.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что представители двух стран побывали по обе стороны границы и даже обедали на территории Армении. «Были обсуждены работы, которые должны быть проведены при открытии границ, вопросы по ремонту мостов, о пограничном контроле, о пунктах пропуска. В этом смысле можно сказать, что в процессе есть положительный сдвиг», — заявил Калын.