В Москве введен строгий режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин вводит новые меры по противодействию коронавирусу. С 30 марта жители и гости столицы независимо от возраста находятся на домашнем режиме самоизоляции, сообщает ТАСС.

По его словам, передвижения по городу снизились на две трети, однако не все граждане услышали просьбу властей. В связи с этим Собянин подписал указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

В указе говорится, что москвичам разрешается покидать квартиру только в случаях: обращения за срочной медицинской помощью, поездок на работу, походов в магазин и аптеки, чтобы вынести мусор, выгулять домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.