В мире разрабатывают почти 80 вакцин и 155 лекарств от коронавируса

Разработка в общей сложности 155 лекарств и 79 вакцин для борьбы с COVID-19 идет в данный момент по всему миру, говорится в обзоре Австрийского института по оценке медицинских технологий (AIHTA).

Согласно данным института, большая часть из 155 медикаментов была одобрена для лечения других вирусных заболеваний, теперь требуется особое обоснование для их допуска к лечению COVID-19. Ни один из 79 кандидатов на вакцину не перешагнул стадию разработки, отмечается в обзоре.