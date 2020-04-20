В мире разрабатывают почти 80 вакцин и 155 лекарств от коронавируса

Разработка в общей сложности 155 лекарств и 79 вакцин для борьбы с COVID-19 идет в данный момент по всему миру, говорится в обзоре Австрийского института по оценке медицинских технологий (AIHTA).
Согласно данным института, большая часть из 155 медикаментов была одобрена для лечения других вирусных заболеваний, теперь требуется особое обоснование для их допуска к лечению COVID-19. Ни один из 79 кандидатов на вакцину не перешагнул стадию разработки, отмечается в обзоре.
В понедельник директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в РФ доклинические исследования вакцины против коронавируса планируется завершить к концу мая, к 15 июня существует возможность выхода на государственную регистрацию препарата. Ранее гендиректор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов предлагал провести доклинические исследования вакцины от COVID-19 до 22 июня, а 29 июня провести исследование на 180 добровольцах.