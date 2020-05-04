В МИД Польши заявили, что пандемия показала нереальность идеи наделения ЕС высшей властью

«В период кризиса входящие в сообщество государства берут на себя ответственность за безопасность своих граждан», — отметил он. «Суверенитет, то есть высшая власть, находится на уровне государства, а не европейских институтов. Польша, так же как и другие страны-члены, ввела свои чрезвычайные меры, такие как закрытие границ, карантин, прекращение работы учреждений, школ или запрет массовых собраний», — сказал он.

«Это показало, что идеи переформатирования ЕС с предоставлением ему высшей власти, например в сфере безопасности, в столкновении с кризисом оказались абсолютно нереальными», — констатировал польский министр.

«Европейский союз будет существовать, пока это будет в интересах стран-членов», — считает Чапутович. «Членство приносит выгоду всем странам, в том числе и Польше. Уже появились первые сигналы о постепенном выходе из экономического кризиса, спровоцированного коронавирусом. Некоторые надеются, что роль ЕС в этом процессе будет больше, что он реально поддержит отдельные страны», — указал глава МИД.

В Польше число зафиксированных случаев заражения коронавирусом превысило 13 тыс., 678 человек умерли. С середины марта в стране действует режим эпидемии, закрыты многие учреждения и организации.(РИА Новости)