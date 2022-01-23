В Мали погиб французский военнослужащий, принимавший участие в операции «Бархан», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Военный 54-го артиллерийского полка «погиб в результате минометного обстрела французской военной базы в Гао» на юго-востоке страны, который произошел 22 января. Еще девять французских военных получили ранения.

Франция проводит военную операцию «Бархан» с 2014 года с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала продолжением французской операции «Сервал», которая проводилась с 2013 по 2014 год в Мали.