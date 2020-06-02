В Ливии стороны согласились возобновить мирные переговоры

Правительство национального согласия (ПНС) в Ливии и лидер незаконных вооруженных формирований с востока страны Халифа Хафтар согласились к возобновлению переговоров по прекращению огня.
Об этом сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на Миссию ООН по поддержке Ливии (UNSMIL).
Мирные переговоры и соответствующие правила безопасности будут реализованы согласно контракту, представленному UNSMIL на переговорах совместного военного комитета в формате 5+5 23 февраля, отметили в Миссии.
Стороны согласились к возобновлению переговоров ради обеспечения достойной и безопасной жизни для ливийцев, говорится в заявлении UNSMIL.
ООН поприветствовала решение противоборствующих сторон в Ливии и выразил надежду на сформирование всеми национальными и международными участниками ливийского вопроса основы для окончательного мира в этой стране впоследствии переговоров 5+5.
UNSMIL также отметил важность прекращения боевых действий, чтобы ливийские власти могли сконцентрироваться на борьбе с коронавирусом нового типа и обеспечить гуманитарные потребности ливийцев.
ПНС и Халифа Хафтар пока еще не сделали официальных заявлений по поводу переговоров.
В ходе Берлинской конференции по ливийскому кризису в январе было принято решение о создании трех разных групп переговоров под эгидой ООН.
Первая группа предполагала переговоры в формате 5+5 с участием по пять военных представителей со стороны ПНС и Халифы Хафтара.
В рамках плана урегулирования ООН было запланировано проведение двух разных переговоров противоборствующих сторон в Ливии с целью подготовки экономической и политической дорожных карт.
В конце февраля ПНС отказалось от участия в переговорах ввиду продолжающихся атак сил Хафтара в Триполи.