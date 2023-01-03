С 2023 года в Кыргызстане запрещено петь под фонограмму на государственных и массовых мероприятиях, передает кыргызская служба Радио Свобода. Соответствующий приказ подписал министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбек Максутов.

Согласно этому документу, исполнителям запрещено выступать под фонограмму на территории театров, кинозалов, музеев, клубов, библиотек и спортивных учреждений. При нарушении ответственность будут нести руководители площадок, отвечающие за мероприятие.

Вопрос о запрете пения под фонограмму обсуждался в Кыргызстане на протяжении нескольких лет. Одни выступали за полный запрет фонограммы, другие ставили в приоритет качественный звук.