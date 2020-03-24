В Кыргызстане ввели ЧП и комендантский час

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с главами всех ветвей власти сообщил, что в связи с распространением вируса COVID-19 принято решение о введении чрезвычайного положения на территории Бишкека, Оша, Джалал-Абада, Ноокатского, Кара-Сууйского районов Ошской области и в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Соответствующие указы подписаны и направлены в Жогорку Кенеш.

«С 25 марта с 20 часов вечера (18:00 по бакинскому) начнет действовать комендантский час», — заявил во вторник во время пресс-конференции комендант столицы Кыргызстана, замглавы МВД республики Алмазбек Орозалиев. По его словам, запрет на передвижение граждан и транспорта будет длиться до 7 часов утра (04:00 по бакинскому) в рамках объявленного в Бишкеке президентом режима чрезвычайного положения.

Орозалиев также призвал находящихся в городе жителей других регионов страны покинуть Бишкек в ближайшие часы, в противном случае в отношении нарушителей режима будут предприняты «предусмотренные законодательством меры». Спецпропуск на время действия комендантского часа будет предоставлен некоторым категориям граждан, в том числе медикам, сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим.

Всего в Кыргызстане зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом: в Сузакском районе Джалал-Абадской области восемь, в Ноокатском районе Ошской области пять, в Баткенском районе одноименной области один и еще два в Бишкеке. (ru.sputnik.kg-ТАСС)