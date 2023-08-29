В Кремле полагают, что после ликвидации Евгения Пригожина в России существует угроза нового военного мятежа. Об этом The Moscow Times сообщили два близких к Кремлю собеседника и чиновник правительства, ранее служивший в силовых структурах.

По словам источников, спецслужбы уже работают над тем, чтобы проконтролировать и не допустить «выступлений», подобных тому, что «Вагнер» организовал в конце июня.

Танки, подошедшие на расстояние меньше 200 км к Москве, произвели неизгладимое впечатление на правящего больше двух десятилетий Владимира Путина. Пригожин не только бросил вызов командованию армии, но и ослушался личного приказа президента, поэтому был признан угрозой режиму, сказали четыре источника The Moscow Times, близких к власти.

Наследство Пригожина — это военные подразделения с боевым опытом в Украине, Африке и на Ближнем Востоке, подкрепленные медиаимперией из телеграм-каналов и политтехнологов. И в нынешнем виде Кремль не сможет сохранить «Вагнер», сказали источники The Moscow Times: ЧВК будет расформирована.