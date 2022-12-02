Группа сенаторов США внесла в Конгресс двухпартийный законопроект о признании российской частной военной компании «Вагнер» иностранной террористической организацией.

Как сообщается на сайте сенатора от штата Миссисипи Роджера Уикера, документ внесли в Конгресс 1 декабря. Проект закона «О привлечении к ответственности российских наемников» содержит требование к госсекретарю США признать наемников «Вагнера» и любые аффилированные с этим ЧВК группы, а также ее преемниц иностранной террористической организацией (FTO). Отмечается, что это призывают сделать в течение 90 дней со дня вступления закона в силу.

«Владимир Путин и его приспешники не остановятся ни перед чем для достижения своих целей, включая использование наемников, таких как группа Вагнера, для совершения зверств от их имени. США должны называть эту теневую армию тем, чем она является: иностранной террористической группировкой. Мы должны привлечь их к ответственности вместе со всеми, кто их поддерживает», – подчеркнул Уикер.