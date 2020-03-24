В Китае зафиксирована смерть человека от хантавируса

В Китае, откуда произошла вспышка коронавируса нового типа (Сovid-19), зафиксирована смерть человека от хантавируса, передаваемого человеку от мышей, что стало ещё одним поводом для беспокойства в стране.

Официальная китайская телекомпания Global Times сообщила, что в провинции Юньнань на западе страны человек, у которого был выявлен хантавирус, скончался в автобусе во время поездки в провинцию Шаньдун, где он работал.

В новости также говорится, что после инцидента были обследованы находившиеся в том же автобусе 31 человек.

После публикации этой новости телекомпанией Global Times в социальных сетях появились комментарии о том, что может появиться новая вспышка, новости с хэштегом «хантавирус» стали популярными в Twitter.

Хантавирусы, которые заражают людей при контакте с грызунами или их мочой, слюной или калом, вызывают заболевание, называемое «хантавирус легочный синдром» (HPS). Хантавирус, который не передается от человека к человеку, не представляет эпидемической опасности. (trt.net.tr)