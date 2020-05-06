В Китае за сутки выявлено два случая заражения коронавирусом

Число пациентов с вызванным новым коронавирусом заболеванием в медицинских учреждениях материковой части Китая за последние сутки сократилось примерно на 14%, до 339 человек, летальных исходов не зафиксировано. Об этом сообщил в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, за минувший день в стране выявлено два новых случая заражения, все ввозные. За время распространения вируса в Китае зарегистрировано 1 678 заболевших, приехавших из-за границы, из них 1 400 уже выздоровели. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире 21 апреля МИД Китая предостерег граждан от любых зарубежных поездок, количество международных рейсов в страну максимально ограничено.

Согласно статистике, в КНР излечились 94% заразившихся, 58 человек выздоровели за последние сутки. Число заболевших с декабря 2019 года превысило 82,8 тыс. Летальных исходов в Китае не наблюдается уже много дней. Официальный показатель смертности — 5,59% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

Ситуация в стране продолжает улучшаться, власти всех городов и провинций понизили уровень реагирования на риск распространения вируса. По официальным данным, китайская экономика успешно восстанавливается от негативного воздействия эпидемии. Люди по-прежнему должны носить защитные маски на улице, сохраняются особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах. Национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания — на текущий момент их в Китае насчитывается 903, в том числе 20 случаев выявлено за минувший день. (ТАСС)