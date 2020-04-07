В Китае за сутки ни один человек не умер от коронавируса

Ни один человек не скончался от COVID-19 в материковой части Китая за минувшие сутки, это первый случай с января, при этом выявлено 32 новых случая заражения, все они завозные, выздоровели 89 пациентов, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.