Власти Китая впервые с 20 июля не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом на территории страны. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как уточняется в документе, за минувшие сутки был зафиксирован 21 новый случай заражения, все инфицированные прибыли из-за рубежа. Пять случаев выявлено в провинции Гуандун, четыре — в Шанхае, по три случая — в Тяньцзине и провинции Юньнань, два — в Пекине, по одному случаю — в провинции Шаньси, Чжэцзян, Хэнань и Сычуань.

В настоящее время в медицинских учреждениях КНР находятся на лечении 1695 пациентов, из них 23 в тяжелом состоянии. С начала пандемии в Китае было выявлено в общей сложности более 94,6 тыс. случаев инфицирования, свыше 4,6 тыс. человек скончались, более 88,3 тыс. выздоровели.(ТАСС)