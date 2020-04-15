В Китае пять человек оказались под завалами при обрушении шахты

Пять человек оказались в ловушке в результате обрушения угольной шахты в провинции Шаньси на севере Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

По его данным, инцидент произошел во вторник, в 14:45 по местному времени, на шахте компании Datong Coal Mine Group, в результате чего 13 горняков оказались под завалами. Восемь из них смогли самостоятельно выбраться на поверхность.

В ночь со вторника на среду, в 03:30 по местному времени спасателям удалось установить связь с пятью рабочими под завалами.

Согласно предварительному расследованию, причиной инцидента стало обрушение несущих конструкций на рабочей площадке внутри шахты из-за обвала горной породы.

Поисково-спасательные работы продолжаются. (ТАСС)

| 2020-04-15T09:18:06+00:00 15 апреля 2020, 10:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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