В Китае пять человек оказались под завалами при обрушении шахты

Пять человек оказались в ловушке в результате обрушения угольной шахты в провинции Шаньси на севере Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

По его данным, инцидент произошел во вторник, в 14:45 по местному времени, на шахте компании Datong Coal Mine Group, в результате чего 13 горняков оказались под завалами. Восемь из них смогли самостоятельно выбраться на поверхность.

В ночь со вторника на среду, в 03:30 по местному времени спасателям удалось установить связь с пятью рабочими под завалами.

Согласно предварительному расследованию, причиной инцидента стало обрушение несущих конструкций на рабочей площадке внутри шахты из-за обвала горной породы.

Поисково-спасательные работы продолжаются. (ТАСС)